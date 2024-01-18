Материнская компания мобильного оператора "Киевстар" Veon недополучит порядка 3,6 миллиардов гривен ($95 млн) доходов в 2024 году из-за кибератаки, которая произошла в декабре.

Об этом пишет Reuters.

По данным группы Veon, ориентировочная потеря доходов связана с мерами, принятыми "Киевстаром" для компенсации неудобств абонентам, вызванными перебоями в работе.

Что касается других расходов или потери дохода, то в Veon заявили, что они пока неопределенны и не могут быть обоснованно оценены на данный момент.

Напомним, что масштабный сбой, вызванный кибератакой на "Киевстар", произошел 12 декабря 2023 года.

После того, как была восстановлена связь и интернет, в "Киевстар" заявили, что сделают следующий месяц бесплатным для всех абонентов.

Также в компании "Киевстар" сообщили, что хакерская атака разрушила около 40% инфраструктуры мобильного оператора.

Война в Украине идет уже 694-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.