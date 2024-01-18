Декабрьская кибератака обойдется "Киевстару" в 95 миллионов долларов - Reuters
Материнская компания мобильного оператора "Киевстар" Veon недополучит порядка 3,6 миллиардов гривен ($95 млн) доходов в 2024 году из-за кибератаки, которая произошла в декабре.
Об этом пишет Reuters.
По данным группы Veon, ориентировочная потеря доходов связана с мерами, принятыми "Киевстаром" для компенсации неудобств абонентам, вызванными перебоями в работе.
Что касается других расходов или потери дохода, то в Veon заявили, что они пока неопределенны и не могут быть обоснованно оценены на данный момент.
Напомним, что масштабный сбой, вызванный кибератакой на "Киевстар", произошел 12 декабря 2023 года.
После того, как была восстановлена связь и интернет, в "Киевстар" заявили, что сделают следующий месяц бесплатным для всех абонентов.
Также в компании "Киевстар" сообщили, что хакерская атака разрушила около 40% инфраструктуры мобильного оператора.
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