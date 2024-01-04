В "Киевстаре" опровергли информацию о многомесячном доступе хакеров к личным данным абонентов.

Об этом сообщила представитель компании Ирина Леличенко.

"Киевстар" не подтверждает информацию о якобы многомесячном доступе хакеров внутри компании к личным данным абонентов и их утечке", – сообщила Леличенко.

При этом заявила, что официальное расследование кибератаки еще продолжается, и рассматриваются и озвучиваются разные версии.

"Однако до официального завершения расследования ни одна из них не может считаться окончательной", – добавила она.

Никаких фактов утечки персональных данных абонентов в ходе расследования не обнаружено.

Напомним, сегодня СБУ сообщила, что российские хакеры могли украсть персональные данные пользователей "Киевстара". По оценке СБУ, хакеры могли также определить местонахождение телефонов, перехватить SMS-сообщения и, возможно, украсть аккаунты Telegram пользователей "Киевстара", которых насчитывается около 24 миллионов.

Ранее сообщила, что 12 декабря хакерская атака вызвала масштабный сбой работы оператора мобильной связи и интернета "Киевстар".