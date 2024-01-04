Кнопка Сopilot для Windows. Впервые за 30 лет компания Microsoft изменит клавиатуру персональных компьютеров
Корпорация Microsoft впервые за три десятилетия изменит клавиатуру персональных компьютеров (ПК) с операционной системой Windows, добавив клавишу подключения к искусственному интеллекту (ИИ).
Об этом сообщается в блоге компании.
"Сегодня мы рады сделать следующий значительный шаг вперед и представить кнопку Copilot для ПК с Windows 11. Появление клавиши Copilot знаменует собой первое значительное изменение в клавиатуре персональных компьютеров с Windows почти за три десятилетия", - говорится в сообщении.
Как рассказали в Microsoft, нововведение упростит работу пользователей за компьютером и расширит ее.
"Copilot станет точкой входа в мир искусственного интеллекта на ПК", - добавили в компании.
Сроки предоставления и доступности Copilot зависят от рынка и устройства. Для входа потребуется учетная запись Microsoft.
Клавиша Copilot предназначена для подключения к ИИ
Ранее сообщалось, что компания Microsoft представила новый шрифт под названием Aptos, который будет использоваться по умолчанию в продуктах корпорации: Word, Outlook, PowerPoint и Excel.
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