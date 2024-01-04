Корпорация Microsoft впервые за три десятилетия изменит клавиатуру персональных компьютеров (ПК) с операционной системой Windows, добавив клавишу подключения к искусственному интеллекту (ИИ).

Об этом сообщается в блоге компании.

"Сегодня мы рады сделать следующий значительный шаг вперед и представить кнопку Copilot для ПК с Windows 11. Появление клавиши Copilot знаменует собой первое значительное изменение в клавиатуре персональных компьютеров с Windows почти за три десятилетия", - говорится в сообщении.

Как рассказали в Microsoft, нововведение упростит работу пользователей за компьютером и расширит ее.

"Copilot станет точкой входа в мир искусственного интеллекта на ПК", - добавили в компании.

Сроки предоставления и доступности Copilot зависят от рынка и устройства. Для входа потребуется учетная запись Microsoft.

Клавиша Copilot предназначена для подключения к ИИ

Ранее сообщалось, что компания Microsoft представила новый шрифт под названием Aptos, который будет использоваться по умолчанию в продуктах корпорации: Word, Outlook, PowerPoint и Excel.

Также мы писали, что китайская компания Infinix собирается первой интегрировать ChatGPT в смартфоны на Android.