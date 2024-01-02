На аккаунт созданной искусственным интеллектом Инстаграм-модели Эмили Пеллегрини за четыре месяца подписались 123 000 пользователей.

ВСего сейчас у нее 134 подписчика.

Эмили Пеллегрини была создана на основе описания девушки мечты среднестатистического мужчины. Ее анонимный создатель уже заработал почти 10 000 долларов всего за шесть недель.

Эмили не единственная созданная ИИ модель, которая привлекает мужчин: ее аналог, блондинка Фиона Пеллегрини, тоже быстро завоевала популярность в Инстаграме, набрав 30 000 подписчиков.

Ранее мы рассказывали, как президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, которая состоялась в декабре, пообщался со своим цифровым двойником. Двойника сгенерировал студент из Санкт-Петербурга с помощью искусственного интеллекта.

Также мы приводили мнение главы компании Microsoft Билла Гейтса о том, что искусственный интеллект может позволить людям перейти на трёхдневную рабочую неделю. Гейтс считает, что машины не отберут работу у людей, а облегчат и минимизируют ее. В частности, роботы могут производить всю еду и прочее.