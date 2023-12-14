Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, которая стартовала в первой половине дня, пообщался со своим цифровым двойником.

Двойника сгенерировал студент из Санкт-Петербурга.

"Я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить: правда ли, что у вас много двойников", - задал вопрос двойник. Также он поинтересовался, как глава Кремля относится к опасностям, связанным с искусственным интеллектом.

На это президент РФ ответил, что быть на него похожим и говорить его голосом может только один человек: он сам.

"Я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя, говорить моим голосом может только один человек. И этим человеком буду только я", - сказал Путин.

Также он отметил, что это его "первый двойник".

Что касается опасности развития ИИ, по словам Путина, предотвратить его невозможно, в том числе нельзя предотвратить развитие такого сверхинтеллекта, который "начинает чувствовать, который различает запахи, у него появляются когнитивные возможности, который сам себя развивает".

"А значит, нужно возглавить. Во всяком случае нужно сделать все, для того чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении. Но чем это закончится – никто не знает. Таковы реалии, во всяком случае сегодня. Да, можно сейчас говорить о возможных ограничениях, о самоограничениях. Но можно и нужно говорить о том, что нужно как-то договариваться между лидерами, чтобы не создать условий, которые могут привести к каким-то опасностям для человечества", – сказал Путин.

Ранее СМИ и лидеры мнений не раз затрагивали тему двойников Путина. Так, весной в сети начали распространять слух о якобы смерти президента РФ в его резиденции на Валдае и о том, что Россией правит двойник Путина.

В ноябре спикер Кремля Дмитрий Песков официально опроверг наличие у президента РФ двойников.