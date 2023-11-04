Спикер Кремля Дмитрий Песков официально опроверг наличие у президента РФ Владимира Путина двойников.

"Путин у нас один", - заявил Песков во время своего выступления на федеральном образовательном марафоне в РФ.

Напомним, ранее оппозиционный к российской власти телеграмм-канал "Генерал СВР", который, как считается, ведёт профессор-"иноагент" Соловей, распространил информацию о якобы смерти Путина и о том, что теперь Россией управляет его двойник.

В Украине данное сообщение назвали дезинформацией, которую распространили российские спецслужбы.

Ранее мы объяснили, почему в Сети снова пишут о смерти президента РФ.

Война в Украине идет уже 619-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщает, что противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, но все атаки "были безуспешными". По информации военного обозревателя, к югу от Авдеевки россияне расширяют прорыв в районе песчаного карьера возле Опытного. Вчера россияне провели один из наиболее массированных налетов "Шахедов" - 40 беспилотников, из которых было сбито 24.

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