Вчера в Сети начали распространять слух о якобы смерти президент РФ Владимира Путина в его резиденции на Валдае.

Источником стал анонимный телеграм-канал "Генерал СВР", который, как считается, ведут критикующий российскую власть "иноагент" Валерий Соловей и украинский адвокат Виктор Ермолаев.

"Генерал СВР" утверждал, что состояние президента РФ начало "резко ухудшаться" и врачи "констатировали смерть". И теперь Россией правит двойник Путина.

Подтверждений эта информация не имеет. Но в украинских медиа и в российских оппозиционных телеграм-каналах этот слух широко разошелся.

В то же время, в Украине эксперты расценили это как информационный "вброс" в интересах Кремля.

Директор Украинского института будущего Вадим Денисенко полагает, что при помощи столь абсурдных фейков российские власти пытаются высмеять тему "двойников Путина", которую муссируют, в том числе в Украине.

Другие телеграм-каналы считают, что цель акции посеять "надежду" в украинцах, а потом вызвать "разочарование".

Тем временем сам Путин выступил на заседании российского совбеза. Видео с ним вышло на официальных каналах Кремля.

Напомним, в конце октября прошлого года в ГУР сообщили, что у Путина минимум три двойника. Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов добавил, что в 2021 году уже обнаруживали двойников президента РФ, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.