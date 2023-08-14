В Неаполе заметили продавца морепродуктов, похожего на украинского президента Владимира Зеленского. Его зовут Джиджи и на его аккаунт в TikTok подписаны более миллиона человек.

Видео, как он пьет кофе или работает, "вирусятся" в сети.

Отметим, что в Италии Джиджи популярен уже довольно давно и не из-за сходства с украинским политиком. Уроженец Неаполя и обычный торговец рыбой прославился в 2020 году, когда страна закрылась на карантин. Тогда многие напуганные эпидемией итальянцы репостили в TikTok его ролики с воодушевляющей фразой, ставшей крылатой: "Джиджи прибыл с лаской и любовью, с лаской и сочувствием, доброе утро, торговец рыбой!"

Этот слоган стал настолько известен, что даже побудил авиакомпанию Ryanair использовать его в одном из своих рекламных роликов. А продавца рыбы стали приглашать на телевидение.

В 2023 году Джиджи слегка устал от популярности и объявил, что откажется от социальных сетей, но все-таки продолжает выкладывать видео в TikTok.

Как писала "Страна", год назад в Польше планировали провести бой двойников Путина и Зеленского. Его анонсировал польский поп-MMA промоушен Royal Division.

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