Бывшая модель Шейла Кеннеди подала иск в Верховный суд Нью-Йорка против солиста рок-группы Guns N’ Roses Эксла Роуза. Женщина обвинила музыканта в жестоком изнасиловании, в том числе анально.

Об этом пишет журнал Rolling Stone.

Кеннеди утверждает, что в 1989 году Роуз жестоко изнасиловал ее в гостиничном номере. По словам модели, это произошло в ночь их знакомства. На момент предполагаемого преступления Кеннеди было около 26 лет.

Как указала женщина в иске, в тот вечер подруга позвала Шейлу в ночной клуб и предложила познакомиться с рокерами. Вскоре девушки действительно заговорили с Роузом, и он позвал Кеннеди на вечеринку в отель. Музыкант не стал приглашать ее подругу, якобы объяснив это тем, что девушка "недостаточно сексуальна". Тогда Кеннеди извинилась перед приятельницей и отправилась на вечеринку без нее, но в сопровождении другой модели Рики Рахтман.

В гостинице, как заявила Кеннеди, Роуз угощал девушек шампанским, другими алкогольными напитками и кокаином. По словам Кеннеди, ей понравился Роуз, она даже была готова заняться с ним сексом. Однако женщина не давала согласия на групповой секс, к которому ее якобы начал склонять Роуз. Когда Роуз вступил в близость с другой девушкой, Шейла решила уйти из гостиничного номера музыканта вместе с Рахтман.

Как отметила Кеннеди, поведение Роуза во время секса показалось ей агрессивным и болезненным для девушки, с которой он сблизился. Это заставило Шейлу почувствовать себя дискомфортно.

Шейла в юности. Фото: nypost.com

Экс-модель утверждает, что, выйдя из номера Роуза, услышала звук бьющегося стекла и крик музыканта. Тот, по словам Кеннеди, кричал на свою сексуальную партнершу и называл ее "гребаной шлюхой".

Вскоре Роуз вышел из своего номера и ворвался в номер Рахтман. Увидев там Кеннеди, он спросил: "Какого хрена ты здесь делаешь?" После этого, как заявила Шейла, музыкант толкнул ее на пол, схватил за волосы и потащил обратно в свою спальню.

Там он, по словам экс-модели, повалил ее на кровать, связал ей руки за спиной колготками и изнасиловал без использования презерватива, в том числе анально. К тому моменту у девушки уже были разбиты колени: она повредила их о ковер, пока Роуз тащил ее в свой номер, но солиста Guns N’ Roses это не смутило и не остановило.

По словам Шейлы, она не оказывала сопротивления Роузу, боясь, что тот нанесет ей еще более серьезные травмы. Она рассказала, что чувствовала себя подавленной и беспомощной, а после инцидента столкнулась с тревожностью и депрессией.

Между тем Роуз отрицает, что описанный инцидент когда‑либо происходил. Рокер заявил, что не исключает, что мог сфотографироваться с Кеннеди когда‑то, но не помнит ни встречи с женщиной, ни разговоров с ней. Обвинения экс-модели он назвал вымышленными.

При этом солиста Guns N’ Roses ранее неоднократно обвиняли в жестоком обращении с женщинами и сексуальном насилии.

Ранее мы писали, что немецкая прокуратура завела дело на солиста Rammstein Тилля Линдеманна по статье за изнасилование.

Однако позже все обвинения были с него сняты.