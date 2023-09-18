Британского актера и комика Расселла Брэнда обвинили в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

Материалы с показаниями четырех женщин опубликовала газета The Sunday Times, опираясь на документальный фильм "Депеши" ("Dispatches"), который 16 сентября вышел в эфир телеканала Channel 4.

В фильме пять предполагаемых жертв, четверо из которых пожелали сохранить анонимность, выдвинули против Брэнда обвинения в насилии. По их словам, инциденты произошли в период с 2006 по 2013 год.

Одна из женщин рассказала, что Брэнд вступил с ней в отношения, когда ему был 31 год, а она еще была 16-летней школьницей. Во время предполагаемых абьюзивных трехмесячных отношений он называл ее ребенком. По ее словам, однажды комик "засунул свой пенис ей в горло", из‑за чего она стала задыхаться, поэтому она ударила его кулаком в живот, чтобы прекратить это. Газета пишет, что в 2020 году она связалась с агентством Брэнда Tavistock Wood, чтобы получить от него извинения. Но вместо этого к ней пришел один из адвокатов актера, который все отрицал и обвинил женщину в желании получить деньги.

Другая женщина утверждала, что Брэнд изнасиловал ее в 2012 году в своем доме в Лос-Анджелесе, и в тот же день она прошла лечение в кризисном центре по оказанию помощи пережившим изнасилование. Она написала комику, что слово "нет" означает отсутствие желания, на что тот ответил, что ему "очень жаль". Она познакомилась с Брэндом на вечеринке после ток-шоу "Brand X". Она не заявила в полицию об изнасиловании, потому что боялась известности актера.

Еще одна возможная жертва Брэнда пережила изнасилование, когда работала с ним в Лос-Анджелесе. Он якобы угрожал подать в суд, если она расскажет кому‑нибудь о случившемся.

Четвертая женщина рассказала, что Брэнд якобы подверг ее "сексуальному насилию, физически и эмоционально оскорблял".

The Sunday Times также сообщает о других потерпевших и отмечает, что они не были знакомы друг с другом. Авторы фильма заявили, что Брэнд просил сотрудников находить молодых зрительниц его шоу, которых он считал привлекательными, чтобы встречаться с ними после съемок.

Сам Брэнд на своем YouTube-канале назвал обвинения женщин ложными и целенаправленной кампанией СМИ. Он также отметил, что никогда не принуждал своих партнеров к чему-либо.

Брэнд кроме прочего известен как бывший муж певицы Кэти Перри. Они были в браке с 2010 по 2011 год. В декабре 2011 года комик подал документы на развод, указав в качестве причины "непреодолимые разногласия".

Незадолго до брака он признался в одном из интервью, что за свою жизнь переспал с более чем 2000 женщинами, а также что за один месяц имел секс с 80 женщинами.

Летом мы писали, что немецкая прокуратура завела дело на солиста Rammstein по статье за изнасилование. Причем на основании не обращений в полицию предполагаемых жертв, а публикаций в прессе.

Однако через несколько месяцев все обвинения были с него сняты.