Кассационный суд Франции оправдал режиссера Люка Бессона от обвинений в изнасиловании актрисы Санд Ван Рой, сняв с него все обвинения.

Об этом сообщает издание Rolling Stone.

Суд отклонил апелляцию истицы, игравшей в фильмах Бессона "Валериан и город тысячи планет", "Такси 5", "Анна", и даже обязал Ван Рой выплатить компенсацию в размере 2500 евро. Теперь у актрисы не будет возможности повторно подать иск против Бессона, причем не только во Франции, но и в других странах Европы.

Санд Ван Рой утверждала, что во время съемок фильма "Валериан и город тысячи планет" между ней и режиссером возник роман. Отношения стали абьюзивными и привели к насилию в мае 2018 года.

Незамедлительно после предполагаемого инцидента Ван Рой обратилась в полицию, однако дело против Бессона было прекращено в начале 2019 года из-за отсутствия достаточных доказательств. После этого женщина подала гражданское исковое заявление. В 2021 году и это исковое заявление было отклонено после рассмотрения и слушания свидетелей. Однако Ван Рой не сдалась и подала апелляцию против этого решения, но все ее попытки оказались неудачными.

Бессон и Ван Рой. Фото: mirror.co.uk

"Французская судебная система вновь отказалась рассматривать доказательства в этом деле. Я буду продолжать бороться и обращусь в Европейский суд по правам человека", - заявила актриса.

Санд Ван Рой стала единственной женщиной, которая подала иск против Люка Бессона по обвинению в сексуальных преступлениях. Однако несколько других женщин также обвиняли режиссера в неподобающем поведении.

Например, бывшая ассистентка кинематографиста заявила, что Бессон вынудил ее к близости с помощью шантажа, а две студентки киностудии Cité du Cinéma утверждали о домогательствах. Также о неприемлемом обращении с женщинами рассказывали коллеги Бессона: экс-сотрудница студии EuropaCorp, кастинг-директор и театральный продюсер Карин Изамбер.

Напомним, в октябре 2022 года суд оправдал актера Кевина Спейси после обвинений в сексуальных домогательствах. Спустя месяц после этого стало известно, что его голос появится в инди-ленте "Контроль" Джина Фолэйза.

Как писала "Страна", в ноябре 2021 года знаменитый украинский актер Владимир Талашко уволился из-за обвинений в домогательствах.