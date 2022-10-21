Актер Кевин Спейси полностью оправдан судом - через пять лет после обвинений в сексуальных домогательствах.

Об этом пишет BBC News.

Они полностью разрушили карьеру Спейси: его вычеркнули из сериалов "Карточный домик" и "Все деньги мира". Но, как оказалось, доказательств против актера не обнаружилось.

Иск против Спейси подал в 2017 году актер Энтони Рэпп. По его словам, в 1986 году, когда ему было 14 лет, во время вечеринки в доме Спейси на Манхеттене тот схватил его за ягодицы, а потом взял на руки, положил на кровать и улегся сверху.

Рэпп требовал от Спейси компенсации за эти действия в размере 40 миллионв долларов.

Спейси тогда заявил, что не помнит, чтобы совершал подобное. Однако если это правда, добавил актер, то он должен принести Энтони Рэппу "самые искренние извинения за то, что можно назвать совершенно несоответствующим поведением в пьяном виде".

Правда, уже во время суда Спейси заявил, что к юноше не домогался, а извинения свои отозвал. В итоге присяжные не поверили Рэппу, и суд Нью-Йорка оправдал Спейси.

Кстати, в 2019 году рассыпалось еще одно обвинение против актера - после Рэппа в аналогичных деяниях его обвиняли другие мужчины. А все эти события стали поводом для Спейси совершить каминг-аут и заявить, что он всю жизнь был бисексуалом, а теперь предпочитает мужчин.

Случай Кевина Спейси произошел на волне движения MeToo - когда многие начали рассказывать о сексуальных домогательствах со стороны актеров и режиссеров. Эти истории публиковались в прессе, но далеко не все из них были доказаны в судах.

62-летний Спейси - актер и режиссер, обладатель двух премий "Оскар" - в 2017 году оказался в центре громкого скандала в США.

Из-за скандала актер остался без работы и фактически оказался в положении изгоя. Только в 2021 году он получил главную роль в фильме актрисы Ванессы Редгрейв L'uomo che disegnò Dio ("Человек, который привлек Бога").