Россиянка Алена Макеева получила статус подозреваемой по двум уголовным делам против фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на прокуратуру Берлина.

Макеева была кастинг-директором группы. По версии следствия, она отбирала девушек для секс-вечеринок музыкантов и отводила фанаток к Линдеманну, не сообщая истинную цель встреч.

Об этой схеме правоохранителям рассказали некоторые из девушек. Они также заявили, что в их коктейль на вечеринке подливали запрещенные вещества.

Макеева и Линдеманн познакомились в 2013 году во время фестиваля в Самаре, где россиянка родилась и проживала. Макеева неоднократно посещала концерты Rammstein.

Адвокаты Линдеманна и представители Rammstein отказались давать ответы на вопросы, получала ли Макеева заказы от Линдеманна и оплачивались ли её услуги по поиску девушек.

По информации Die Welt, в начале июня группа запретила Макеевой доступ к своим концертам. Возвратилась она после этого на родину или осталась в Германии, неизвестно.

Напомним, фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна обвиняют в изнасиловании, в связи с чем немецкая прокуратура возбудила уголовное дело. По словам одной из поклонниц, певец пытался ее споить алкоголем с подсыпанным в него наркотиками и предлагал ей заняться сексом. Он пришел в ярость, когда получил отказ.

Ранее мы писали, что в начале июня немецкое издательство Kiepenheuer & Witsch прекратило сотрудничество с солистом Rammstein после того, как его в очередной раз обвинили в сексуальных домогательствах и в добавлении наркотических средств в напиток фанатке.

А несколько лет назад Линдеманн отказал поклоннику в автографе, а потом сломал ему челюсть.