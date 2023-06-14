Фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна обвинили в изнасиловании. Немецкая прокуратура возбудила уголовное дело.

Об этом сообщает сразу несколько немецких СМИ со ссылкой на источники.

По их данным, прокуратура начала расследование по статье 177 УК ФРГ (насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование). В основу дела легли показания по двум случаям. Одно из них поступило в полицию Берлина, другое - напрямую в прокуратуру.

Ранее более десяти женщин обвинили Линдеманна в сексуальном насилии на вечеринках после концертов группы. Некоторые из них утверждали, что отбором поклонниц для интима с солистом занималась 35-летняя гражданка России Алена Макеева.

По данным СМИ, участники коллектива не хотят связывать свои имена со скандальной репутацией солиста, поэтому группа Rammstein на грани распада.

В начале июня немецкое издательство Kiepenheuer & Witsch (KiWi) прекратило сотрудничество с солистом Rammstein после того, как его в очередной раз обвинили в сексуальных домогательствах и в добавлении наркотических средств в напиток фанатке. В 2013, 2015 и 2020 годах Kiepenheuer & Witsch занималась изданием трех сборников стихов музыканта.

А в 2019 году Линдеманн поругался с одним из постояльцев отеля в Мюнхене и сломал ему челюсть.