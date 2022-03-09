Солист рок-группы Rammstein Тиль Линдеманн помогает беженцам в зоне волонтеров берлинского вокзала.

Об этом рассказала в Instagram маркетинг-менеджер Алиса Комм, которой он помог найти жилье в столице Германии.

Девушка рассказала, как пыталась найти место для ночлега в городе до следующего вылета.

Волонтеры ей сказали, что сейчас нигде нет мест, но рядом с вокзалом обустроили большую палатку, где могут остаться беженцы.

В специальной зоне для беженцев неожиданно для нее оказался Линдеманн и о чем-то поговорил с волонтером, после того как девушка объяснила свою ситуацию.

Затем волонтер сказал, что Тилль поселит ее в гостиницу. Рокер оплатил номер в отеле для Алисы и дал ей 50 евро на ужин.

На фото Тиль Линдеманн в шапке с брендом украинской группы Mozgi

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