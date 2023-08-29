Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, которого ранее несколько женщин обвинили в сексуализированном насилии.

Об этом сообщает немецкая пресса.

Несколько женщин утверждали, что на концерте Rammstein их принуждали заняться сексом с музыкантом, однако никто из них не обратился в полицию.

По словам адвокатов музыканта, поскольку в суд не поступило ни одной жалобы от считающих себя жертвами насилия, прокуратура начала расследование в отношении рок-музыканта на основании материалов газеты Der Spiegel, в которых несколько поклонниц Линдеманна на условиях анонимности рассказали о вечеринках после концертов Rammstein, отборе девушек для них и о том, как в их напитки могли подмешивать усыпляющие вещества. Против музыканта было возбуждено уголовное дело, а сегодня оно было прекращено.

После этого Линдеманн сделал заявление.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто беспристрастно ждал окончания расследования", — написал он в соцсетях.

Его адвокат отметил, что прокуратура не нашла доказательств вины исполнителя.

"Было много шума из ничего. Тот факт, что прокуратура так рано отвергла подозрения и так быстро прекратила разбирательство, довольно необычен, учитывая столь серьезные обвинения", — сказал Буркхард Бенекен.

Как мы писали, немецкая прокуратура возбудила уголовное дело против музыканта в середине июня.

В его деле получила статус подозреваемой россиянка Алена Макеева. Правоохранители посчитали, что она как кастинг-директор группы отбирала девушек для секс-вечеринок.