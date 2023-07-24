Еще одна женщина обвинила фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна в сексуальном насилии.



Об этом сообщает портал ORF.



Австрийка Беате Х., чье имя портал изменил по просьбе самой женщины, утверждает, что музыкант хотел вступить с ней в половую связь. После отказа он бросил ее на кровать и несколько раз ударил по ягодицам. Беате Х. заявляет, что все произошло без ее согласия.





Новые обвинения звучат в преддверии концертов немецкой группы в Вене, запланированных на 26 и 27 июля. Уже почти 17 тысяч человек подписали петицию с призывом отменить концерты Rammstein в Австрии.



Ранее более десяти женщин обвинили Тилля Линдемана в сексуальном насилии на многочисленных вечеринках после концертов группы.

Мы писали о том, что немецкая прокуратура завела дело на солиста Rammstein по статье за изнасилование. Его инициировали после двух обращений: одно из которых поступило в полицию, а другое - в прокуратуру.

А также мы писали, что gрокуратура Берлина считает, что девушек для секс-вечеринок группы Rammstein подбирала россиянка.