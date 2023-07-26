Жюри присяжных суда Лондона признало актера Кевина Спейси, которому в день суда исполнилось 64 года, невиновным по всем девяти пунктам обвинения в сексуализированном насилии. После оглашения вердикта жюри актер расплакался.

Об этом сообщают западные медиа.

Присяжным понадобилось два дня, чтобы принять окончательное решение. Последние четыре с половиной недели артист провел в Королевском суде Саутварка в Лондоне, добиваясь признания свое невиновности.

В ходе судебного разбирательства присяжные заслушали четырех мужчин, выступивших с обвинениями против актера. Их имена не разглашаются. Они утверждают, что артист домогался к ним в период с 2001 по 2013 год. Двое говорят, что Спейси занимался с ними сексом без согласия.

Первоначально Спейси предъявили обвинения по 12 пунктам, но на прошлой неделе их сократили до девяти из‑за "юридических формальностей".

В октябре прошлого года Спейси был оправдан судом присяжных в Нью-Йорке по делу с Энтони Рэппом, который утверждал, что двукратный обладатель "Оскара" в 1986 году уложил его на кровать и забрался сверху. После выдвинутых обвинений в свой адрес актер признался в своей гомосексуальности.

А в конце июня Спейси выслушал обвинения в обвинения в сексуализированном насилии в Королевском суде Саутварка в Лондоне.