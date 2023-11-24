Искусственный интеллект (ИИ) может позволить людям перейти на трёхдневную рабочую неделю.

Такое мнение высказал глава компании Microsoft Билл Гейтс в подкасте "Что теперь?" (What Now?) на платформе Spotify, пишет Business Insider.

Ведущий подкаста Тревор Ной спросил у миллиардера об угрозе ИИ для рабочих мест. Гейтс заверил, что машины не отберут работу у людей, а облегчат и минимизируют ее. В частности, роботы могут производить всю еду и прочее.

"Если в конечном итоге вы получите общество, в котором вам придётся работать только три дня в неделю, это, вероятно, нормально", - ответил Гейтс на вопрос о том, что ИИ может лишить людей рабочих мест.

С мнением Гейтса также согласен гендиректор JPMorgan Джейми Даймон. Он полагает, что следующему поколению работников нужно будет приходить в офис всего 3,5 дня в неделю благодаря искусственному интеллекту.

"Ваши дети доживут до 100 лет и не заболеют раком благодаря технологиям, и они, вероятно, будут работать три с половиной дня в неделю", - также утверждал Даймон в октябре в комментарии агентству Bloomberg.

Ранее Билл Гейтс был замечен среди инвесторов проекта, предлагающего вырубать и закапывать леса. Авторы этой идеи утверждают, что закапывание деревьев может снизить уровень глобального потепления, особенно если в противном случае эти деревья сгорели бы или сгнили, выбросив накопленный углерод в атмосферу.

Мы также сообщали, что Билл Гейтс передаст всё своё состояние на благотворительность.