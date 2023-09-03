Основатель компании Microsoft Билл Гейтс и другие инвесторы вкладывают деньги в сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу за счет вырубки и закапывания лесов.

Об этом пишет журнал Forbes.

В заметке издания сообщается, что компания Kodama привлекла в свой проект вырубки деревьев 6,6 млн долларов в виде начального финансирования от Breakthrough Energy Билла Гейтса и других фирм. После вырубки деревьев их закапывают, что помогает замедлить изменение климата и получить выгодные квоты на выбросы углерода.

Ученые утверждают, что закапывание деревьев также может снизить уровень глобального потепления, особенно если в противном случае эти деревья сгорели бы или сгнили, выбросив накопленный углерод в атмосферу, пишет издание.

Масштабные лесные пожары в Калифорнии в 2020 году наглядно продемонстрировали, какую опасность для воздуха, имущества и жизни представляют разросшиеся леса. А в этом году лесные пожары в Канаде привели к распространению опасной воздушной среды на Нью–Йорк, Вашингтон и Чикаго.

"Оранжевое небо Сан–Франциско стало точкой перелома. Теперь мы попытаемся дать ответ на подобные ситуации", - заявил руководитель отдела использования биомассы и политики компании Kodama Джимми Вурхис.

Для решения этой проблемы Лесная служба США намерена в течение следующего десятилетия проредить 70 млн акров (более 28 млн гектаров) западных лесов, в основном в Калифорнии, и извлечь из них более миллиарда тонн сухой биомассы. Обычно после такой рубки леса бревна товарного размера отправляются на лесопильные заводы, а большая часть остальной древесины накапливается и впоследствии сжигается в контролируемых условиях. Kodama хочет захоронить остатки в земляных хранилищах, предназначенных для поддержания сухих и аноксических (бескислородных) условий и защиты древесины от гниения и горения.

Помимо стартового капитала, компания Kodama уже получила 1,1 млн долларов в виде грантов от Калифорнийского агентства по борьбе с лесными пожарами и других организаций, а также обязательства по покупке углеродных кредитов, связанных с первыми 400 тоннами деревьев, которые она захоронит. На открытом рынке эти квоты будут стоить 200 долларов за тонну. В конечном итоге компания Kodama хочет вырубать и хоронить более 5 000 тонн деревьев в год.

Недавно мы писали, что Евросоюз рассматривает возможность заблокировать Солнце и уменьшить доступ его света на Землю.

Белый дом заявил, что открыт для плана, который препятствовал бы попаданию солнечного света на поверхность Земли, чтобы попытаться ограничить глобальное потепление.