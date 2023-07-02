Белый дом заявил, что открыт для плана, который препятствовал бы попаданию солнечного света на поверхность Земли, чтобы попытаться ограничить глобальное потепление.

Об этом пишет Daily Mail.

"Белый дом открыл дорогу для смелого плана геоинженерии. Речь о блокировке солнечного света для борьбы с глобальным потеплением. Ученые предупредили, что эта практика может иметь разрушительные последствия", - говорится в публикации.

По информации издания, в докладе, который Белый дом опубликовал в пятницу, чиновники предложили ограничить солнечный свет, чтобы быстро охладить планету. В докладе отмечается несколько способов, которыми власти могли бы воспользоваться, и все они могут привести к потенциально разрушительным последствиям. Среди них увеличение облачного покрова над океанами или уменьшение количества перистых облаков, которые отражают солнечные лучи обратно на Землю.

Сегодня мы сообщали, что Европейский союз присоединится к международным усилиям, чтобы оценить, являются ли крупномасштабные вмешательства человека в природу, такие как отклонение солнечных лучей от поверхности Земли или изменение погодных условий планеты, жизнеспособными вариантами борьбы с изменением климата.

Ранее Байден заявлял, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие.