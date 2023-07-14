Компания Microsoft представила новый шрифт под названием Aptos, который будет использоваться по умолчанию в продуктах корпорации: Word, Outlook, PowerPoint и Excel.

Об этом в своем блоге написал главный менеджер программ Microsoft Сай Дэниэлс.

"Сегодня мы приступаем к заключительному этапу этих масштабных изменений, когда Aptos начнет использоваться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel сотнями миллионов пользователей. А в ближайшие несколько месяцев он станет использоваться по умолчанию всеми нашими клиентами", - говорится в сообщении.

До этого в течение 15 лет компания использовала в качестве шрифта по умолчанию Calibri. Однако с появлением экранов с более высоким разрешением данный шрифт стал менее актуальным, подчеркивает Дэниэлс.

По его словам, новый шрифт не имеет засечек, его легко читать за счет простых форм букв и ровных штрихов. Свое название Aptos получил в честь одноименного города в Калифорнии.

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