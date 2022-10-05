Компания Microsoft добавит VPN-сервис в свой фирменный браузер Edge.

Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

По словам представителей Microsoft, функция позволит защитить устройство и все конфиденциальные данные во время использования браузера.

Новый VPN-сервис будет бесплатным. Каждый месяц при входе в Microsoft Edge с помощью своей учетной записи Microsoft можно будет получить 1 гигабайт бесплатных данных.

"При использовании защищенной сети Microsoft Edge ваши данные перенаправляются из Edge через зашифрованный туннель для создания безопасного соединения даже при использовании незащищенного URL-адреса, начинающегося с HTTP. Это затрудняет доступ хакеров к вашим данным просмотра в общей общедоступной сети Wi-Fi", говорится в сообщении.

На данный момент встроенный VPN, позволяющий обходить часть блокировок, есть в браузере Opera.

В корпорации отмечают, что новая функция поможет предотвратить отслеживание в Интернете.

"Шифруя веб-трафик непосредственно из Microsoft Edge, мы помогаем предотвратить сбор вашим интернет-провайдером данных о просмотре, таких как сведения о том, какие веб-сайты вы посещаете", сообщает официальный сайт корпорации Microsoft.

Новый сервис будет сохранять местоположение пользователя в тайне

"Онлайн-субъекты могут использовать ваше местоположение и IP-адрес для профилирования и отправки вам целевой рекламы. Защищенная сеть Microsoft Edge позволяет вам просматривать виртуальный IP-адрес, который маскирует ваш IP-адрес и заменяет ваше географическое положение аналогичным региональным адресом, чтобы онлайн-трекерам было труднее отслеживать вас во время просмотра", предупреждает Microsoft.

Ранее "Страна" сообщала, что Apple, Google и Microsoft хотят к 2023 году полностью избавиться от паролей, а также о том, что в Google создали нейросеть, которая способна писать программы с нуля.