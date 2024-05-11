Видеогенератор Sora от OpenAI создал первый музыкальный клип. Это клип на песню The Hardest Part американского певца Washed Out.

Напомним, Sora – это нейросетевая модель для генерации видеороликов по текстовому описанию. Она позволяет создавать видео по промптам (текстовым запросам) – кратким описаниям характеристик будущего ролика.

Sora ещё не вышла в открытый доступ. OpenAI пока дал доступ к нейросети только музыкантам, художникам и дизайнерам для тестирования.

Интересно, что Sora способна заменять элементы на генерации (см второе видео). При этом на видео заменяют не только людей, но и некоторые элементы на заднем плане: граффити, положение объектов.

Группа творческих специалистов, занимавшихся видеопроектом, утверждает, что использование искусственного интеллекта позволило им создать впечатляющее произведение, не превышая бюджет. Следует отметить, что режиссер на основе текстовых подсказок в приложении Sora разработал около 700 коротких видеороликов, из которых было выбрано 55 лучших для последующего монтажа.

Напомним, в сентябре прошлого года писатели США подали иск на OpenAI за нарушение искусственным интеллектом авторских прав.