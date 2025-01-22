Трамп анонсировал крупнейший в истории США проект по развитию искусственного интеллекта
Президент США Дональд Трамп анонсировал крупнейший в истории США проект по развитию искусственного интеллекта Stargate, стоимостью 500 миллиардов долларов.
Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.
Участие в его создании примут американские IT-гиганты OpenAI, NVIDIA (на чьи чипы предыдущий президент Джо Байден накладывал ограничения, а Трамп их снял), Oracle и другие компании.
Цель - создание инфраструктуры для следующего поколения достижений в ИИ, включая строительство "колоссальных дата-центров" (по выражению Трампа), которое уже началось в Техасе.
Он предполагает инвестиции на уровне полтриллиона долларов.
При этом, как считают профильные СМИ, задача Трампа - сделать республиканский Техас альтернативой демократической Калифорнии для крупных инвестиций в технологии.
Проект, среди прочего, обещает развивать инновации в медицине, такие как раннее обнаружение рака с помощью анализа крови.
Напомним, американский миллиардер Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может стать умнее человека уже к концу следующего года.
Научные СМИ пишут, что если этот прогноз станет реальностью, то может появиться сильный искусственный интеллект, который будет способен выполнять задачи, применяя когнитивные способности, подобные человеческим.