Президент США Дональд Трамп анонсировал крупнейший в истории США проект по развитию искусственного интеллекта Stargate, стоимостью 500 миллиардов долларов.

Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.

Участие в его создании примут американские IT-гиганты OpenAI, NVIDIA (на чьи чипы предыдущий президент Джо Байден накладывал ограничения, а Трамп их снял), Oracle и другие компании.

Цель - создание инфраструктуры для следующего поколения достижений в ИИ, включая строительство "колоссальных дата-центров" (по выражению Трампа), которое уже началось в Техасе.

Он предполагает инвестиции на уровне полтриллиона долларов.

При этом, как считают профильные СМИ, задача Трампа - сделать республиканский Техас альтернативой демократической Калифорнии для крупных инвестиций в технологии.

Проект, среди прочего, обещает развивать инновации в медицине, такие как раннее обнаружение рака с помощью анализа крови.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может стать умнее человека уже к концу следующего года.

Научные СМИ пишут, что если этот прогноз станет реальностью, то может появиться сильный искусственный интеллект, который будет способен выполнять задачи, применяя когнитивные способности, подобные человеческим.