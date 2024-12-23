Искусственный интеллект может стать умнее человека уже к концу следующего года. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск.

"Все более вероятным становится, что ИИ превзойдет интеллект любого человека к концу 2025 года и, возможно, всех людей на рубеже 2027/2028 года. Вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет 100%", - написал Маск.

Так он прокомментировал пост венчурного инвестора Чамата Палихапития о возможностях новой анонсированной модели ChatGPT о3 компании OpenAI.

"Модель устанавливает новые рекорды производительности по нескольким бенчмаркам, достигнув 96,7% на американском вступительном экзамене по математике, 87,7% на научном уровне аспирантуры", - пишет Палихапития.

Научные СМИ пишут, что если прогноз Маска станет реальностью, то уже в следующем году может появиться сильный искусственный интеллект, который будет способен выполнять задачи, применяя когнитивные способности, подобные человеческим.

Он войдет в бесконечную фазу циклов самосовершенствования, при этом каждое новое поколение ИИ будет появляться все быстрее, порождая своего рода "интеллектуальный взрыв" и создав в конечном счете суперинтеллект, превосходящий интеллект всего человечества.

Напомним, США, Евросоюз, Великобритания и Китай подписали совместную декларацию, в которой ИИ был признан угрозой "катастрофического" уровня.