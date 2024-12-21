Украина быстрыми темпами обучает искусственный интеллект управлению дронами. ВСУ обладают миллионами часов видеозаписей с дронов, которые могут использоваться для обучения ИИ, чтобы он мог самостоятельно принимать решения на поле боя.

Об этом пишет агентство Reuters.

Как рассказал изданию основатель украинской некоммерческой цифровой системы OCHI Александр Дмитриев, с 2022 года его платформа централизовала и проанализировала два миллиона часов видеозаписей, поступивших от 15 тысяч операторов дронов на линии фронта.

"Эти данные — пища для ИИ. Если вы хотите обучить искусственный интеллект, дайте ему два миллиона часов видео, и он станет чем-то сверхъестественным", — отметил Дмитриев.

По его словам, этот массив данных можно использовать для тренировки моделей ИИ в тактическом анализе, распознавании целей и оценке эффективности вооружений.

"Фактически это опыт, который можно преобразовать в математическую форму. Программы ИИ могут изучить траектории и углы, под которыми оружие работает наиболее эффективно", — добавил он.

Сейчас хранилище пополняется на 5-6 терабайт данных ежедневно. Этот массив данных уже вызвал интерес со стороны иностранных союзников Украины. На Западе подтверждают ценность такого объема информации.

"Люди могут интуитивно распознавать объекты, но машины следует обучать определять, что является дорогой, природным препятствием или засадой", — отметил эксперт Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт.

Кроме того, Украина разрабатывает и другие инновационные системы. Например, технология Avengers Минобороны Украины идентифицирует до 12 тысяч единиц российской техники в неделю с помощью ИИ. Также ведутся работы над созданием роёв дронов, в которых десятки устройств будут управляться централизованной системой.

При этом США интересуют эти разработки не в контексте войны с Россией, а в рамках подготовки к возможным столкновениям в Тихоокеанском регионе, пишет Reuters со ссылкой на специалистов.

Ранее СМИ писали, что Россия также планирует внедрить в "Шахеды" искусственный интеллект, чтобы обходить украинскую ПВО.

Также сообщалось, что Германия поставит Украине 4 тысячи дронов с ИИ.