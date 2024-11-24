Россия хочет встроить в "Шахеды" искусственный интеллект для обхода украинской ПВО - The Guardian
Россияне планируют встраивать в свои дроны систему искусственного интеллекта, чтобы обходить противовоздушную оборону Украины.
Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на источники в ВСУ.
"Предпринимаются усилия по внедрению искусственного интеллекта, чтобы попытаться создать "рой дронов", с помощью которых "Шахеды" общаются и координируют атаки таким образом, чтобы сокрушить противовоздушную оборону", – говортся в статье, посвященной тому, что Россия наращивает воздушные атаки по Украине.
Также сообщается, что Украина сталкивается с трудностям при создании дронов, которые могли бы сбивать "Шахеды".
"Задача усложняется тем, что турбулентный воздушный поток, вызванный "Шахедом" в полете, существенно влияет на пилотирование менее габаритного FPV-дрона", – говорится в материале.
Ранее сообщалось, что Германия поставит Украине 4 тысячи дронов с искусственным интеллектом.
Система управления этих боеприпасов позволяет им самим находить цели без связи с оператором и задействования GPS.
Напомним, в начале года в РФ показали модификацию беспилотника "Ланцет", которыми будет управлять нейросеть.