Россияне планируют встраивать в свои дроны систему искусственного интеллекта, чтобы обходить противовоздушную оборону Украины.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на источники в ВСУ.

"Предпринимаются усилия по внедрению искусственного интеллекта, чтобы попытаться создать "рой дронов", с помощью которых "Шахеды" общаются и координируют атаки таким образом, чтобы сокрушить противовоздушную оборону", – говортся в статье, посвященной тому, что Россия наращивает воздушные атаки по Украине.

Также сообщается, что Украина сталкивается с трудностям при создании дронов, которые могли бы сбивать "Шахеды".

"Задача усложняется тем, что турбулентный воздушный поток, вызванный "Шахедом" в полете, существенно влияет на пилотирование менее габаритного FPV-дрона", – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Германия поставит Украине 4 тысячи дронов с искусственным интеллектом.

Система управления этих боеприпасов позволяет им самим находить цели без связи с оператором и задействования GPS.

Напомним, в начале года в РФ показали модификацию беспилотника "Ланцет", которыми будет управлять нейросеть.