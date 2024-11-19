Россия нашла средства для защиты свои портов от воздушных ударов ВСУ и морских дронов.

Об этом рассказал в эфире телемарафона замначальника штаба ВМС Украины в 2004–2020 годы Андрей Рыженко.

По его словам, защитить корабли помогли системы ПВО "Панцирь", которые россияне расположили в портах.

Он заявил, что с начала вторжения в Украину россияне потеряли до 30-ти военных кораблей, катеров и судов обеспечения. Но теперь поражать их стало гораздо сложнее из-за "Панцирей".

Ранее в Guardian писали, что Москва планирует защитить нефтегазовые объекты ракетными комплексами типа "Панциря".

Война в Украине идёт уже 1000-й день. Последние новости с ключевыми событиями 19 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Военный обозреватель Bild Юлиан Репке сообщил, что армия РФ резко продвинулась в Часове Яре и почти достигла центра города. Украинские военные также подтверждали, что россиянам удалось пройти сквозь половину населённого пункта. В настоящее время бои идут в районе огнеупорного завода, потеря которого может привести к падению обороны всего города. К северу от Курахово россияне продвинулись в деревне Берестки и уже в трёх километрах от Старых Тернов, захват которых будет означать угрозу блокирования главной дороги в Курахово с запада.

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