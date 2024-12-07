Морские беспилотники Военно-морских сил Вооруженных сил Украины атаковали захваченные газовые вышки у побережья оккупированного Крыма в Черном море. В результате атаки уничтожены наблюдательные системы армии РФ.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

"Морские беспилотники подразделения ВМС нанесли прицельные удары по российским целям. Уничтожены системы наблюдения противника, размещенные на захваченных газовых вышках у побережья временно оккупированного Крыма. Оккупанты не останутся на нашей территории - получим их повсюду", - написал командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

Об атаке безэкипажных катеров российское минобороны РФ сообщало вчера. Заявлялось об уничтожении шести морских дронов. Подробности не приводились.

Война в Украине идет 1018-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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