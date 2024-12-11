Беспилотники и операторы дронов. В Сирии повстанцы получали военную помощь от Украины - The Washington Post
Сирийские повстанцы получали военную поддержку от Украины, но она была незначительной.
Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.
Украина предоставила исламистам беспилотники и специалистов к ним, сообщают источники, знакомые с деятельностью украинских военных за рубежом.
"Украинская разведка направила около 20 опытных операторов дронов и около 150 беспилотников с видом от первого лица в штаб-квартиру повстанцев в Идлибе, чтобы помочь базирующейся там группировке "Хайят Тахрир аш-Шам". Это произошло четыре-пять недель назад, сообщили осведомленные источники", - пишет автор.
При этом, по его мнению, "помощь из Киева сыграла лишь скромную роль в свержении президента Сирии Башара Асада, считают западные разведки".
Власти США были в курсе участия Украины, хотя официально этого не подтверждали, пишет обозреватель.
Он напоминает, что ранее о присутствии представителей ГУР в Идлибе писали российские государственные СМИ со ссылкой на своих военных в Сирии.
"Помощь Украины не была "дроном, переломившим спину верблюда". Но она помогла, хотя бы в малой степени, свалить самого важного клиента России на Ближнем Востоке", - говорится в статье.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза поддержали свержение режима Асада в Сирии.
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