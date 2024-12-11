Сирийские повстанцы получали военную поддержку от Украины, но она была незначительной.

Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Украина предоставила исламистам беспилотники и специалистов к ним, сообщают источники, знакомые с деятельностью украинских военных за рубежом.

"Украинская разведка направила около 20 опытных операторов дронов и около 150 беспилотников с видом от первого лица в штаб-квартиру повстанцев в Идлибе, чтобы помочь базирующейся там группировке "Хайят Тахрир аш-Шам". Это произошло четыре-пять недель назад, сообщили осведомленные источники", - пишет автор.

При этом, по его мнению, "помощь из Киева сыграла лишь скромную роль в свержении президента Сирии Башара Асада, считают западные разведки".

Власти США были в курсе участия Украины, хотя официально этого не подтверждали, пишет обозреватель.

Он напоминает, что ранее о присутствии представителей ГУР в Идлибе писали российские государственные СМИ со ссылкой на своих военных в Сирии.

"Помощь Украины не была "дроном, переломившим спину верблюда". Но она помогла, хотя бы в малой степени, свалить самого важного клиента России на Ближнем Востоке", - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза поддержали свержение режима Асада в Сирии.

Также мы рассказывали в отдельном материале, что происходит в Сирии после смены власти.