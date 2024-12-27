Россия начала оснащать беспилотники типа "Шахед" искусственным интеллектом (ИИ).

Об этом заявил американскому изданию Politico посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

Использование ИИ затрудняет глушение дронов с помощью РЭБ, поскольку БПЛА становятся способны самостоятельно распознавать цель и наносят удары, например, по электростанциям.

"К сожалению, атаки становятся все более изощренными. Даже используют ИИ, чтобы затруднить глушение своих беспилотников "Шахед". Они начали оснащать их возможностью распознавать цели, даже если они отключены от сети, поэтому если они летят в автономном режиме, они все равно могут видеть объект, похожий на электростанцию", — рассказал Ченцов.

Осенью мы сообщали, что в этом году войска РФ используют в 10 раз больше беспилотников типа "Шахед", чем год назад.

Между тем Украина тоже обучает искусственный интеллект управлению дронами. ВСУ обладают миллионами часов видеозаписей с дронов, которые могут использоваться для обучения ИИ, чтобы он мог самостоятельно принимать решения на поле боя.

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров допускал первое применение роя дронов с ИИ уже в следующем году.