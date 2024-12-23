Армия Великобритании впервые применила энергетическое оружие, которое сбивает беспилотники "с помощью радиоволн". Оно называется RFDEW - радиочастотное направленное энергетическое оружие.

Об этом сообщает газета The Telegraph.

RFDEW может обнаруживать, отслеживать и поражать угрозы на суше, в воздухе и на море. "Убийца беспилотников" способен нейтрализовать цели на расстоянии до километра с практически мгновенным эффектом.

Каждый выстрел стоит всего 10 пенсов (12 центов), что является экономически эффективным дополнением к традиционным системам ПВО на основе ракет. Благодаря высокому уровню автоматизации системой может управлять один человек, и ее легко установить ​​на военном транспортном средстве.

RFDEW использует высокочастотные радиоволны для нарушения или повреждения критически важных электронных компонентов внутри устройств, включая беспилотники, обездвиживая их.

Недавно завершились испытания системы с участием Королевского артиллерийского испытательного и опытно-конструкторского подразделения армии на полигоне в Западном Уэльсе.

Напомним, в январе британское Министерство обороны объявило, что успешно испытало революционный мощный лазерный луч DragonFire. Один его выстрел стоит 10 фунтов стерлингов.

А на днях в Украине заявили, что лазерное оружие есть и у нее.