В ВСУ заявили, что у Украины есть собственное лазерное оружие, которое называется "Тризуб".

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский во время конференции "Европейская оборонная промышленность: перспективы сотрудничества с украинской оборонной промышленностью", организованной аналитическим центром We Build Ukraine.

"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодняшний день мы уже на высоте более 2 километров этим лазером можем сбивать самолеты. Он действительно работает, он действительно есть", - заверил Сухаревский.

По его словам, сейчас идет работа по масштабированию и усилению этого оружия.

Также Сухаревский сообщил, что ВСУ уже применяют на фронте дроны-"матки", которые могут заносить ударные FPV-дроны на расстояние 70 километров для ударов по тылам РФ, выступая при этом ретрансляторами.

Летом СМИ сообщили, что Южная Корея начинает массовое производство лазерного оружия Block-I, которое успешно сбило небольшие беспилотники в ходе испытаний и в эксплуатации обходится крайне дешево.

А до этого Великобритания заявляла об успешном применении лазерного оружия DragonFire.