Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что договорилась с президентом США Дональдом Трампом о приостановке на месяц действия новых американских пошлин.

Об этом Шейнбаум сообщила на брифинге.

В свою очередь Мексика отправит на границу с Штатами 10 тысяч военнослужащих, "чтобы предотвратить наркотрафик".

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп издал указ о введении с 4 февраля 25%-х пошлин на импорт из Мексики и Канады (с исключением для канадских энергоносителей, тариф по которым будет 10%). Также 10%-ю пошлину ввели на товары из Китая.

По словам Трампа, меры введены "из-за серьезной угрозы нелегальных иммигрантов и смертельных наркотиков, убивающих наших граждан, включая фентанил".

Также Трамп заявил, что его администрация обязательно введет пошлины в отношении продукции Евросоюза. В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что Евросоюзу придётся жёстко ответить, если Трамп введёт пошлины.

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