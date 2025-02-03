Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация обязательно введет пошлины в отношении продукции Евросоюза.

Об этом он сказал во время короткого общения с журналистами в аэропорту.

"У нас дефицит более 300 миллиардов долларов, они не берут наши автомобили, они не берут наши сельскохозяйственные продукты, они почти ничего не берут, а мы берем у них все. Миллионы автомобилей, огромные объемы продовольствия и сельскохозяйственных продуктов, так что Великобритания действительно перешла границу, но я думаю, это решаемо. Но Евросоюз действительно далеко зашел. То, что сделал Европейский Союз это ужасно", - заявил президент США.

На это уже отреагировали в Европе.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что Евросоюзу придётся жёстко ответить, если Трамп введёт пошлины.

"Нам, к сожалению, придётся дать жёсткий ответ. Когда я говорю "к сожалению", это означает, что это затронет обычных людей... Это затронет сотрудников и компании в США, Европе, Канаде и других странах, вовлечённых в это... Но очевидно, что если США окажут жёсткое давление на европейский рынок, мы ничего не сможем сделать, кроме как жёстко ответить", - приводит слова Фредериксен "Датское радио".

Напомним, Трамп издал указ о введении с 4 февраля 25%-х пошлин на импорт из Мексики и Канады и 10%-й пошлины на товары из Китая.

Также он уже не раз объявлял, что введет пошлины на товары из Евросоюза, так как Брюссель "ужасно относится к США".