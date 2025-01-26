Новый президент США Дональд Трамп ввёл пошлины в 25% на товары из Колумбии после отказа Боготы принять самолёты с депортированными мигрантами.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

Ранее Богота отказалась принять два борта с колумбийцами, которых выслали из США. По словам Трампа, "через неделю 25-процентные пошлины будут повышены до 50%".

Также президент США ввел запрет на въезд колумбийским дипломатам и отозвал у них визы. Это коснулось и руководителей Колумбии, а также членов их семей. Введены усиленные таможенные и пограничные проверки всех граждан Колумбии.

Кроме того, Трамп пообещал ввести финансовые и банковские санкции против Боготы.

Тем временем президент Колумбии Густаво Петро поручил "разобраться" с 15 тысячами американцев, которые нелегально проживают в латиноамериканской стране.

Напомним, в США началась крупнейшая в истории депортация мигрантов – их вывозят военно-транспортными самолетами С-17.

Ранее появилось видео полицейского заслона на КПП после того, как Трамп закрыл пункты пропуска и порт на границе с Мексикой в первые минуты своего президентства.