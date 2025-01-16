Временное правительство Сирии, которое многими наблюдателями считалось "протурецким", объявило повышение таможенных пошлин на товары из Турции на 300-500%, что практически их завоз в страну.

Об этом пишет турецкая деловая газета Ekonomim.

Такой поворот событий вызвал серьёзные проблемы для компаний, работающих в этой сфере трансграничных перевозок, и привёл к длинным очередям автомобилей перевозчиков на границе.

Президент турецкой Ассоциации экспортёров Юго-Восточной Анатолии в интервью изданию отметил, что ранее ежемесячный завоз товаров в Сирию составлял около $30 млн, но теперь полностью остановился.

Вопрос должен был обсуждаться вчера на встрече главы МИД Турции Хакана Фидана с представителями сирийского временного правительства.

Ранее США вывели из-под санкций сделки с новыми властями Сирии.

Как сказано в документе, запрещённые в связи с принятыми ранее президентскими указами операции, касающиеся энергоресурсов и сирийских властей, "разрешены до 12:01 по времени Восточного побережья США 7 июля 2025 года".

Также мы сообщали, что Глава МИД Германии Анналена Бербок пригрозила лишить Сирию помощи от ЕС, если там не будут соблюдать прав женщин.