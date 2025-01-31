Президент США Дональд Трамп пригрозил 100%-ми пошлинами странам БРИКС, если они попытаются создать альтернативную доллару мировую валюту.

Об этом он написал в социальной сети TRUTH Social.

По его словам, США - не "страна-лох" (sucker Nation).

"Идея о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы просто наблюдаем, закончена. Мы будем требовать от этих, вероятно, враждебных стран обязательств не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту, которая могла бы заменить могущественный доллар США. В противном случае их ждут 100% тарифы, и они могут попрощаться с возможностью продавать свои товары в великолепную экономику США. Пусть найдут другую страну-лоха. Нет никакой возможности, что БРИКС заменит доллар в международной торговле или где-либо ещё, и любая страна, которая попытается это сделать, должна готовиться к тарифам и прощаться с Америкой!" - написал президент США.



Напомним, что это уже не первая угроза Трампа в адрес БРИКС, к которому он также причислил Испанию.

Также в США назвали единственное условие, при котором Трамп не введёт пошлины для Мексики и Канады.