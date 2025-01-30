Кандидат в министры торговли США Говард Лютник заявил, что в субботу Вашингтон введет пошлины против Канады и Мексики в размере 25%. Но их можно избежать, если страны закроют свои границы для наркотика фентанила.

Как сообщает ВВС, об этом он сказал на слушаниях в Сенате.

В Канаде уже предпринимают меры для укрепления границы. В среду министр общественной безопасности Канады Дэвид Макгинти уведомил, что на этой неделе федеральное правительство запустит новый регуляторный процесс для усиления контроля и надзора за прекурсорами химических веществ в Канаде, которые используются для производства синтетических опиоидов вроде фентанила. По его словам, сейчас идут переговоры с американскими властями о создании совместной североамериканской группы по борьбе с фентанилом, нацеленной на организованную преступность, включая картели.

Также Оттава объявила о пограничном пакете стоимостью $1,3 миллиарда, который позволит увеличить штат и внедрить новые технологии для более эффективной охраны границы.

По мнению министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, канадский план по границе находит отклик в Вашингтоне. Она представила его госсекретарю США Марко Рубио и сенатору Северной Дакоты Кевину Крамеру, сопредседателю Американо-Канадского экономического и оборонного совета.

По данным Таможенной и пограничной службы США, в прошлом году на северной границе было изъято всего 19,5 кг фентанила, в то время как на юго-западной границе - 9 570 кг.

Ранее Дональд Трамп ввёл пошлины в размере 25% на товары из Колумбии после отказа Боготы принять самолёты с депортированными мигрантами.

После этого Колумбия сразу согласилась принимать самолеты с депортированными из США мигрантами.