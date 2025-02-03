Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Украиной и Россией проходят "довольно хорошо".

Об этом глава Белого дома заявил во время брифинга.

"Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию. И я думаю, что эти обсуждения на самом деле идут довольно хорошо", - сказал американский лидер, не вдаваясь в подробности.

При этом спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог заявил, что обеим сторонам придется пойти на уступки, чтобы положить конец войне.

Несколькими часами ранее Келлог предупредил, что обеим сторонам придется пойти на уступки, если они надеются договориться об урегулировании. Зеленский, по словам Келлога, уже "дал понять, что смягчит свою позицию по земле. И Путину также придется смягчить свои позиции".

"Мы собираемся провести обсуждения со всеми со временем, и, возможно, в ближайшем будущем", - добавил спецпредставитель Трампа.

Ранее Зеленский заявил, что Украина "как никогда" близка к миру.

В то же время президент Украины назвал прямой контакт РФ и США без Украины "опасным".