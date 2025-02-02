Президент Владимир Зеленский назвал "очень опасными" переговоры США и России по Украине без участия Киева.

Об этом он сказал в интервью Associated Press.

Так он прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские и российские официальные лица "уже говорят" о прекращении войны. Трамп также сказал, что его администрация ведет "очень серьезные" переговоры с Россией.

"У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас - это опасно для всех", - сказал Зеленский.

Он рассказал, что его команда находится в контакте с администрацией Трампа, но эти обсуждения проходят на "общем уровне", и он считает, что в ближайшее время состоятся личные встречи для выработки более подробных соглашений.

Также, по мнению президента, Россия не хочет вести переговоры о прекращении огня или обсуждать какие-либо уступки со своей стороны. Кремль интерпретирует их как проигрыш, поскольку его войска имеют преимущество на поле боя.

Ранее спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог подтвердил свой прогноз о прекращении войны в Украине через 100 дней.

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