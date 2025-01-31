Национальный банк оценивает вероятность быстрого завершения войны как низкую - максимум 15%. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" за январь.

Самым вероятным сценарием (25-50%) он считает "эскалацию боевых действий, дальнейшие разрушения производственных мощностей, больший дефицит электроэнергии из-за последующих повреждений энергетической инфраструктуры".

"В то же время есть вероятность того, что усилия международного сообщества, направленные на достижение договоренностей относительно справедливого и длительного мира для Украины реализуются в близкой перспективе", - отметили в НБУ.

Напомним, что на днях нардеп Федор Вениславский заявил, что война не закончится в ближайшие месяцы. Вместе с тем он отметил, что "есть основания надеяться, что войну мы завершим в течение какого-то не очень длительного промежутка времени".

Война в Украине идет 1073-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 31 января 2025 года в обновляемом онлайне.

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