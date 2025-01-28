Война в Украине не закончится в ближайшие месяцы.

Об этом заявил народный депутат и член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью украинским изданиям.

"Надеяться, что война будет завершена в ближайшие месяцы, у меня, как у человека, который имеет немного больше информации из закрытых источников, нет никаких оснований", – сказал Вениславский.

"Война точно в течение нескольких месяцев не закончится. Мобилизация идет в плановом порядке, и никаких послаблений в этих вопросах не будет. Инициативы привлечения в армию тех, кому 18-25 лет, только подтверждают, что нам нужно пополнение в ВСУ", – добавил он.

Вместе с тем нардеп сказал, что "есть основания надеяться, что войну мы завершим в течение какого-то не очень длительного промежутка времени".

Напомним, недавно близкая к Эрдогану турецкая газета спрогнозировала начало мирного процесса по Украине в апреле. В СНБО это опровергли.

Ранее мы подробно рассказывали о "плане завершения войны к лету", который активно обсуждается в украинских политкругах в последнее время.