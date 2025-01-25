Российский лидер Владимир Путин заявляет, что Запад требует от президента Украины Владимира Зеленского отменить указ о запрете проведения переговоров с президентом РФ, но он это делать отказывается.

Об этом глава Кремля сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Действующий режим в Киеве с удовольствием хомячит сотни миллиардов от спонсоров за обе щеки. Но выполнять указания своих спонсоров, а мы знаем, что такие указания есть - отменять принятый указ о запрете переговоров - не спешит. Я думаю, что, в конце концов, те, кто платят ему деньги, должны заставить его это сделать. И думаю, что ему это сделать придется", - заявил Путин.

Отметим, что страны Запада и Зеленский официально не подтверждали, что требование отмены указа Киеву выставлялось.

Также Путин заявил, что "пока этот указ не отменен, говорить о том, что могут быть начаты и самое главное, закончены должным образом эти переговоры достаточно сложно. Какие-то предварительные наметки можно, конечно, сделать, но говорить о каких-то серьезных переговорах в условиях запрета с украинской стороны будет достаточно сложно".

Сегодня тему указа о запрете переговоров с Путиным прокомментировал и Зеленский.

На пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду он заявил, что издал этот указ для того, чтобы "остановить сепаратизм в нашей стране. Я запретил любым политическим деятелям в Украине проводить переговоры с российской стороной. Я - президент Украины. И я лидер любых переговоров. Всем остальным я их проводить запретил".

Также Зеленский сказал, что издал этот указ тогда, когда российские войска стояли под Киевом.

Отметим, что указ был издан 30 сентября 2022 года. К тому времени российские войска уже давно ушли от Киева.

Текст указа гласит: "констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным".

То есть указ констатирует невозможность переговоров с Путиным не только для "политических деятелей", но и вообще для любых представителей Украины, включая самого Зеленского.

Напомним, накануне Путин заявил о готовности к переговорам по Украине, но потребовал для этого отмены Киевом запрета на контакты с ним.

В свою очередь Зеленский допустил переговоры с Путиным. Однако президент Украины хочет отвода российских войск на линию февраля 2022 года для начала переговоров.