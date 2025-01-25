В Киев прибыла с визитом президент Молдовы Майя Санду.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее словам, на встрече с Владимиром Зеленским будут обсуждаться вопросы безопасности, энергетики, инфраструктуры, торговли и взаимной поддержки на пути в ЕС.

"Сегодня в Киеве для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Прибыла с решительным посланием поддержки Украины и ее народа. Их мужество обеспечивает наш мир", - написала Санду в соцсети Х.

Предполагается, что Санду также встретится с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

"Молдова остается надежным соседом", - добавила она.

Напомним, в настоящее время в Молдове и неподконтрольном ей Приднестровье происходит мощный энергетический кризис, вызванный прекращением транзита российского газа через Украину.

Ранее мы уже писали, что если ситуация с газом не разрешится в ближайшие дни, обстановка в регионе и вокруг него может резко обостриться. На так давно в Приднестровье начались веерные отключения, из-за чего целые районы оказались без света после остановки газа.