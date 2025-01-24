В Молдове и неподконтрольном ей Приднестровье накаляется ситуация с энергетикой и газом.

Тирасполь и Москва обсуждали поставку российского газа путем закупки на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника и его прокачку через Молдову.

Но Кишинев заявляет, что этого скорее всего не состоится. Премьер Молдовы заявил, что поставки газа в Приднестровье зависят от вывода российских войск из региона.

Он считает, что газовый кризис можно решить, в том числе поставками "Газпрома", но "только если мы заменим нынешнюю так называемую миротворческую миссию, в которой участвуют российские военные, на гражданскую миссию. Миротворческую миссию под руководством ООН".

В ответ Приднестровье обвинило Молдову в затягивании решения газового кризиса "по политическим мотивам".

"Президент республики" Красносельский заявил, что Россия "сделала все, чтобы осуществить поставки газа в Приднестровье" через компанию "Молдовагаз", запустить его можно "хоть завтра", но Кишинев блокирует процесс.

При этом газа "в трубе" у Приднестровья осталось буквально на два дня, и если он выйдет из системы, то восстановление теплоэнергетики региона займет два-три месяца.

В "республике" уже провели митинги, на которых от Молдовы требуют пропустить к ним газ.

То есть ситуация, очевидно, накаляется.

Напомним, что в Приднестровье расположена Молдавская ГРЭС, которая зависит от российского газа. И практически все ЛЭП Молдовы, включая и те, по которым идёт электроэнергия из Румынии и Украины, пересекаются именно на этой станции.

Как уже писала "Страна", оказавшись в безвыходной ситуации по энергетике, Тирасполь может банально "дёрнуть рубильник" и лишить Молдову импортных поставок электроэнергии. Попутно "ляжет" энергообеспечение и части Украины: особенно сильно зависит от Молдавской ГРЭС украинская Бессарабия, чуть меньше, но тоже довольно ощутимо – южные окраины Одессы и восток Винницкой области.

И это может резко усилить напряжение в регионе. В том числе могут начаться обсуждаться сценарии совместной военной операции Молдовы и Украины с целью овладеть Молдавской ГРЭС, а, возможно, и всем Приднестровьем. Впрочем, есть и "противопоказания" к такому варианту - у Молдовы нет своей армии, молдавское общество войны не хочет, неизвестно готовы ли на это пойти власти в Кишиневе. ВСУ же придется выделять для проведения этой операции дополнительные силы, что, в условиях нехватки войск на фронте, может быть проблематично.

Но в целом, если в ближайшие дни не будет разрешена ситуация с газом, обострения ситуации вокруг Приднестровья исключать нельзя.