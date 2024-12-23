Российская Служба внешней разведки заявила о том, что Молдова якобы готовит захват электростанции в Приднестровье и вообще силовую операцию против непризнанной "республики". У президента Майи Санду эту информацию уже опровергли, но она вновь пробудила разговоры о возможном обострении в этом регионе.



Напомним, подобные слухи регулярно возникают с начала полномасштабной войны, но еще ни разу не оправдывались. С чем они связаны на сей раз?



Поводом для них стал острый энергетический кризис, перед лицом которого оказалась Молдова накануне нового года. С 1 января 2025 года, как ожидается, полностью прекратится транзит российского газа через Украину. Среди прочих газ транзитом получала и Молдова.



Однако распределялся он весьма примечательным образом.



В 2022 году "Газпром", ссылаясь на проблемы с украинским транзитом, на треть снизил поставки газа в Молдову. После чего Кишинев принял стратегическое решение перейти на закупки для собственных нужд газа на европейском спотовом рынке, а львиную долю получаемого от "Газпрома" топлива отправить в Приднестровье. Причем это была не благотворительность, а экономический расчет: в Приднестровье газ поступал на Молдавскую ГРЭС, где его перерабатывали в электроэнергию, которую затем продавали в Молдову, причем по довольно низкой цене. Он закрывал значительную часть потребностей страны. Так, в декабре Молдова планирует получить из Приднестровья до 40% всей необходимой электроэнергии. Остальная часть придется на импорт из Румынии и местные ТЭЦ. Но свет из Приднестровья самый дешевый - особенно если сравнивать с румынской электроэнергией.



Для того чтобы эта схема продолжала работать после 1 января, нужно, чтобы в Молдову по-прежнему поступал газ от "Газпрома". Но через Украину осуществлять поставки нереально. Более того, Киев уже дал понять, что не будет вообще вести какие-либо переговоры о с компанией "Молдавагаз", так как 50% в ней принадлежит "Газпрому".



Остается вариант поставок через "Турецкий поток". И переговоры Кишинева с "Газпромом" об этом уже велись, однако быстро зашли в тупик: РФ ставит условием перенаправления поставок погашение "исторического долга" Молдовы за газ, который Москва оценивает в 700 млн долларов. Но Кишинев признает долг только в 8 млн.



В связи с этим и возникла перспектива масштабного энергетического кризиса из-за отсутствия поставок газа в Приднестровье.



Ситуация для Молдовы крайне тяжелая. Теоретически она может заменить электроэнегию из Приднестровья поставками из Румынии. Но, во-первых, единственная линия передач из Румынии идет в Молдову через Приднестровье (альтернативная будет достроена только к концу 2025 года). Во-вторых, румынская электроэнергия сильно дороже, а значит, придется повышать тарифы для населения.



И это для молдавских властей будет крайне болезненно с учетом намеченных на этот год выборов в парламент страны. Уже после проблемных для Санду президентских выборов и референдума об интеграции в ЕС стало понятно, что для партии власти выборы в парламент будут очень трудными (подробнее об этом мы писали отдельно). А если еще произойдет и резкий рост тарифов, то весьма вероятна победа оппозиции, которая в той или иной степени ориентирована на РФ. Тем более что тарифы уже растут, так как правительство Молдовы не закупало газ впрок на европейском рынке летом, когда он был дешевым, а озаботилось созданием запасов только к концу осени, когда он сильно подорожал. В итоге тарифы на газ пришлось поднять на 27,5%, после чего был отправлен в отставку министр энергетики Виктор Парликов. Но тарифы от этого, понятное дело, не снизились, а доверие к Санду и ее партии не увеличилось.



Поэтому энергетический кризис может создать очень большие политические проблемы для Санду.

Однако тяжело придется и Приднестровью, которое в случае прекращения поставок от "Газпрома" вообще останется без газа. Да и со светом, не исключено, будут проблемы. Какое-то время Днестровская ГРЭС сможет работать на запасах угля, но они не бесконечные, а на регулярные закупки крупных объёмов угля нужны серьёзные деньги.

Газ и электроэнергию можно закупать через Молдову на европейском рынке. Но это будет многократно дороже и приведет к резкому росту коммунальных тарифов для приднестровцев (сейчас они благодаря поставкам российского газа поддерживаются на очень низком уровне), а также к фактическому коллапсу приднестровской промышленности, которая также работает благодаря дешевому газу и электроэнергии.



Разве что разницу в тарифах компенсирует Россия прямыми вливаниями в бюджет Приднестровья. Но это Москве обойдется значительно дороже, чем продолжение поставок газа в Молдову через Балканы и "Турецкий поток". И этот момент оставляет шанс на то, что все стороны все-таки найдут решение проблемы. Хотя пока каких-либо переговоров не ведется.



В общем, ситуация действительно сложная. Однако в перспективе она имеет, скорее, не военные, а политические последствия и развитие.



Все происходящее пока выглядит как попытка Москвы резко ухудшить внутриполитические позиции Санду, снизить ее рейтинг на выборах и обеспечить на них победу лояльных РФ сил. А затем, возможно, и организовать полноценную реинтеграцию Приднестровья в Молдову, чтобы усилить и закрепить пророссийский вектор Кишинева. А заодно и избавиться от груза обязательств по поддержке непризнанной "республики", с которой у РФ нет общей границы.



В то же время, учитывая очень высокие геополитические ставки (по сути, речь идет об определении будущего курса Молдовы), общую напряженность в регионе, продолжающуюся войну в Украине, а также стремление разных сторон раскачать ситуацию накануне инаугурации Дональда Трампа, конечно, нельзя полностью исключать и радикальных сценариев вплоть до военных.



Но препятствия для них такие же, как и раньше.



Для России "активировать" Приднестровье в военном плане бессмысленно до тех пор, пока российские войска не вернутся на правый берег Днепра и не приблизятся вплотную к границе непризнанной "республики". А это пока крайне гипотетическая вероятность.



Молдова же сама военным путем справиться с Приднестровьем не сможет в силу слабости своей армии. Румыния в войну вряд ли вмешается, так как она член НАТО, а в "республике" находится российский контингент - и появляется вероятность прямого столкновения РФ и армии страны - члена Альянса. На что НАТО добро, скорее всего, не даст.

Что касается ВСУ, то до окончания полномасштабной войны в Украине атаковать Приднестровье инициативно (а не как ответ на удар из "ПМР") они могут только при двух условиях. Первое: официальная просьба Молдовы на ввод войск на свою международно-признанную территорию. Второе: если будет полная уверенность в том, что армия и силовые структуры Приднестровья и расположенный там российский контингент не окажут серьезного сопротивления и сложат оружие без боя. Если такой уверенности не будет, то наступление на Приднестровье может стать очень опасным мероприятием.



"ПМР" в состоянии выставить армию (с учетом российских солдат, резервистов и сотрудников силовых структур) в 20-30 тысяч человек, а то и больше. Причем неплохо вооруженных. То есть ВСУ для проведения полноценной общевойсковой операции придется направлять на этот новый фронт десятки тысяч солдат. Что в нынешних условиях острой нехватки личного состава на передовой может иметь тяжелейшие последствия для основного российско-украинского фронта.



Но, повторимся, с учетом общей крайне напряженной обстановки вокруг Молдовы на 100% никаких вариантов исключать нельзя.