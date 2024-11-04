Партия социалистов Республики Молдова, от которой выдвигался юрист Александр Стояногло, назвала Майю Санду "нелегитимным президентом" и заявила о фальсификациях на выборах.

Заявление политсилы опубликовал в своем телеграм-канале экс-президент страны Игорь Додон.

"Майя Санду - нелегитимный президент. Её признают только ее спонсоры и кураторы из-за рубежа. Народ Молдовы чувствует себя обманутым и обворованным", - говорится в сообщении партии.

В нем также утверждается, что прошедшие президентские выборы, особенно голосование в Приднестровском регионе и на зарубежных участках, "никак нельзя назвать свободным и демократическим волеизъявлением народа". На них были отмечены "необоснованное сокращение избирательных участков, блокирование доступа избирателей к участкам для голосования, агитация в день тишины и в день выборов" и другие нарушения, включая "сотни случаев преднамеренной фальсификации". В результате "сотни тысяч граждан страны не смогли воспользоваться своим правом голоса, чем и объясняется итоговый разрыв в числе голосов".

Социалисты назвали Санду "президентом диаспоры" и не хотят признавать голосование на зарубежных участках.

Между тем ЦИК Молдовы после подсчета 100% протоколов привел итоговый результат выборов: Санду победила с 55,33% голосов, у Стояногло 44,67%.

Напомним, что Санду одержала верх благодаря именно голосам зарубежной диаспоры. Внутри страны более 51% набрал Стояногло.

Последствия выборов в Молдове мы анализировали а отдельном материале.