На выборах в Молдове побеждает действующий президент Майя Санду
На выборах президента в Молдове, по данным подсчёта почти 100% голосов, побеждает Майя Санду.
Санду набирает более 55%.
Действующий президент уже заявила о своей победе.
Напомним, что Санду одержала верх благодаря голосам зарубежной диаспоры. Внутри страны более 51% набрал её конкурент Александр Стояногло.
Между тем Владимир Зеленский уже поздравил Майю Санду с победой на выборах.
"Украина поддерживает европейский выбор народа Молдовы и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства", - написал президент Украины.
Как мы писали, первый тур президентских выборов в Молдове не определил победителя. Параллельно с выборами в стране проходил и референдум об отношении к ЕС. Большинство районов Молдовы на референдуме проголосовали против перспективы вступления в Евросоюз, хотя в общем результате небольшой перевес получили сторонники евроинтеграции. Перевес в пользу ЕС получился лишь за счет голосов диаспоры. А если брать Гагаузию, то там против было подавляющее большинство (почти 95%).
Мы разбирались в отдельном материале, в чем интрига выборов в Молдове и на что они повлияют.
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